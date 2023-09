Quartiere La Rosa: strada deturpata dopo i lavori

Dopo la fine dei lavori stradali, non è ancora stato ripristinato lo stato originario dei luoghi in via degli Oleandri, strada principale del quartiere La Rosa. A denunciare questa situazione di degrado urbano è l’Associazione culturale sportiva ricreativa del quartiere.

Da circa un mese, rimosso il cantiere, sul manto stradale sono ben visibili i rappezzi di bynder fatti dall’impresa che ha eseguito dei lavori di alimentazione di una situazione elettrica. Il comitato rimarca come oltre al ripristino dei cedimenti sia opportuno fare anche il tappetino.