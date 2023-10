Quartiere La Rosa: "Da anni siamo fra degrado e trascuratezza"

Spettabile redazione di BrindisiReport, vi contatto in veste di residente del Quartiere La rosa: sono cresciuto in quest'area residenziale, ricca di giardini, spazi aperti e di persone volenterose e dedite al bene del quartiere. Com'è noto, purtroppo, persiste il disinteresse delle amministrazioni comunali per questa zona. Da diversi mesi, infatti, continuano a riscontrarsi evidenti situazioni di degrado e trascuratezza nate durante la precedente amministrazione, e mai sanate.

E' doveroso segnalare che, negli ultimi anni, non sono certamente mancate notizie simili, dove la risoluzione si è avuta solo quando la vostra gentile Redazione ha sollevato la questione, o quando i residenti del quartiere si sono rimboccati le maniche, dal momento che non è mai pervenuto un supporto proattivo dall'organizzazione comunale.

Le circostanze più evidenti sono relative, ad esempio: - Piazza dei Gigli: non esistono più né marciapiede, tantomeno parcheggio, dal momento che il terreno ho sommerso il tutto, rendendo impraticabile l'utilizzo del parcheggio posteriore per i residenti di Via dei Gelsomini. - Via degli Aceri: Il Cantiere riversa in una inaccettabile condizione di abbandono.

Il Cartello di Cantiere riporta un investimento di 108.673,07 €, e una data completamento lavori risalente all'11 agosto 2023, tuttavia lo stato dell'arte è in condizioni vergognose, pericolose per i bambini che si recano a giocare nel campo, sprovvisto di una adeguata pulizia, di una recinzione a norma, di strutture in sicurezza, e soprattutto dei fantomatici campetti (oltre a quello di basket) che avrebbero dovuto ultimare già da tempo. - Via delle Ortensie: Sono evidenti i danni del marciapiede ormai divelto e impraticabile a causa delle erbacce. - Via degli Oleandri: il manto stradale all'ingresso del quartiere viene regolarmente deturpato da lavori ,senza mai ripristinarne lo stato originario dei luoghi.