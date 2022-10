Giardinetto in dedrago: "Possibile che nessuno interviene? Ma in che città viviamo?"

Via Mario Ruta · Casale

BRINDISI - "Sono un cittadino del quartiere Casale, voglio segnalare la situazione in cui versa il giardinetto davanti al palazzetto di via Ruta. E' veramente uno schifo, possibile che non ci passa mai il sindaco, ma anche un assessore o un consigliere? Nessuno vede questo degrado?".

"Sono saltati tantissimi mattoni e oltre ai buchi pericolosi per chi cammina anche il rischio che qualche bambino o ragazzino si farà male perchè giocano con i mattoni. Possibile che non interviene nessuno? Ma in che città viviamo? Nella città del menefreghismo?"