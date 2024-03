Giardino della scuola impraticabile per l'erba alta: genitori disposti a intervenire per rimuoverla

SAN PIETRO VERNOTICO - E' arrivata la primavera e il giardino che ospita il plesso "Rodari-Decroly" dell'Ic Valesium con sede a San Pietro Vernotico, in viale Degli Studi (si tratta di scuola dell'Infanzia e Primaria), è impraticabile a causa dell'erba che ha raggiunto l'altezza dei bambini. Una situazione diventata insostenibile tanto che ha portato un papà a proporre agli altri genitori di organizzare una 'squadra' per rimuoverla personalmente.

Da quanto racconta il genitore la scuola avrebbe inoltrato telematicamente diverse segnalazioni agli organi competenti, l'immobile è di proprietà comunale, ma senza ottenere risultati. Almeno fino a questo momento.

"Proprio questa mattina ho parlato con altri genitori per intervenire personalmente, non è possibile continuare ad attraversare questo giardino, temo che nelle belle giornate i bambini non li portano in giardino proprio a causa dell'erbaccia. I rischi sono troppi, poi ci sono anche le allergie".

Le foto inviate dal lettore non hanno bisogno di ulteriori commenti. Una decina di giorni fa la redazione di questo giornale aveva segnalato la situazione all'assessore al ramo che aveva spiegato che l'amministrazione era a conoscenza del disservizio e che era a lavoro per individuare la ditta a cui affidare il servizio di sfalcio e potatura. Ma al momento la situazione è invariata, anzi l'erba è ancora più alta.

