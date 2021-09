Gallery



Ricoperte da guano di piccioni le basole in via De Sanctis, angolo via Cittadella, nel centro storico di Brindisi. Nei giorni scorsi i cittadini avevano già fatto una segnalazione alla ditta Ecotecnica. Tutto il circondario è invaso da centinaia di piccioni che si annidano all'interno dell'ex Caserma Carafa, palazzo posto in vendita, da anni in stato di abbandono.