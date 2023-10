Incendio di sei auto in un parcheggio: "Dopo un mese ancora tutto sporco"

BRINDISI - "Buonasera volevo segnalarvi che dal 10 settembre giorno in cui si è verificato l'incendio di sei auto in via Giuseppe De Vittorio (a Brindisi, ndr) nessuno si è degnato di ripulire e ogni giorno sembra di vivere in una città abbandonata a se stessa". Lo segnala una residente. L'incendio cui fa riferimento risale alla notte del 10 settembre scorso. Via Di Vittorio si trova nei pressi di parco Di Giulio al quartiere Commenda. La lettrice, inoltre, segnala "lo scempio della pista ciclabile. Sembra che in questo quartiere sia scoppiata la guerra e nessuno fa niente".