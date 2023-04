Incivili in azione nei bagni del parco del Cillarese: un film già visto

Gallery



Mattonelle divelte, porte scardinate e water in condizioni indecenti. Queste le condizioni in cui si presentavano stamattina (sabato 29 aprile) i bagni del parco Cillarese, a Brindisi. Per l’ennesima volta gli incivili hanno preso di mira i servizi igienici del polmone verde, mostrando totale disinteresse per un bene di pubblica utilità. Le porte sono infatti disseminate di sfregi impressi con bombolette spray. I danni sono stati tali da rendere i locali, di fatto, inutilizzabili. E ancora una volta i costi di ripristino saranno a carico della comunità. Un film già visto.