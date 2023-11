BRINDISI - "Vorrei segnalare i lavori abbandonati nel quartiere La Rosa, per la realizzazione del parco giochi in via Degli Aceri, i lavori non proseguono dal mese di luglio 2023".

La segnalazione giunge da un residente che per conferma ha fornito adeguato materiale fotografico. Il cantiere rappresenta un pericolo essendosi la rete metallica, che circonda l'area, danneggiata.