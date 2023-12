"Marciapiede pericoloso adiacente l'Istituto comprensivo Marinaio d'Italia"

BRINDISI - "Scrivo a nome di tanti altri genitori per segnalare la pericolosità di transitare su quel tratto di marciapiede adiacente l'istituto comprensivo Marinaio d'Italia in via Umberto Maddalena dove la mattina è pieno di bambini. Sono stati rimossi/rotti alcuni paletti delimitatori e andrebbero rimessi nuovamente per la sicurezza dei bambini e sistemare al più presto le buche presenti. Confidiamo in Voi affinché possiate, con i vostri mezzi, sensibilizzare chi si occupa di questo genere di manutenzione". La segnalazione arriva da un genitore.