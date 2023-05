Monopattino noleggiato e "parcheggiato" sullo scivolo per disabili: "Uno sfregio"

Un nostro lettore questa mattina - domenica 7 maggio - ci segnala la presenza di un monopattino del servizio di noleggio comunale abbandonato sullo scivolo per disabili. La fotografia è stata scattata all'altezza dell'incrocio semaforizzato fra viale San Giovanni Bosco e via Villafranca, al rione Santa Chiara. Una volta esaurito il tempo di utilizzo previsto dalla tariffa, si può lasciare il monopattino dove ci si trova. La società che fornisce il servizio passerà in seguito a ritirarlo. Sicuramente - fa notare il lettore - ci sono modi più civili di "parcheggiarlo". Così sembra quasi uno sfregio.