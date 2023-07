Moto che sfrecciano tra i bambini e vetri per terra: "abbandono totale al Monumento al marinaio"

BRINDISI - Il parco ai piedi del Monumento al Marinaio ostaggio di motociclisti e vandali. La segnalazione giunge da uno lettore che frequenta la zona nella pre serali insieme alla famiglia.

"Vorrei segnalarvi l'abbandono totale del Monumento al marinaio fra moto che sfrecciano in mezzo ai bambini e bottiglie di vetro rotte per terra. Abbiamo segnalato alle autorità competenti ma nessuno fa nulla. Chiediamo il vostro aiuto con la speranza che si faccia qualcosa per i nostri bambini e le famiglie che cercano un po' di tranquillità sotto un monumento storico di Brindisi".