Rione Casale: "Da 10 giorni palazzine senza acqua"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino residente al rione Casale

Vorrei segnalare un grave problema che riguarda noi residenti al rione Casale (sopra al Villaggio pescatori). Da mercoledì 2 settembre non abbiamo un filo di acqua: proprio nulla, neanche la notte, ad eccezione di quei pochi fortunati che hanno l’autoclave (ma stanno avendo problemi anche loro).

Abbiamo avvisato l’Acquedotto pugliese, che ci ha risposto che ci sono dei lavori in corso. Ma, punto primo, non hanno messo nessun avviso (almeno avremmo potuto provvedere in qualche modo, punto secondo, lasciare le persone completamente senz’acqua durante una pandemia mondiale credo sia illegale (anche perché i servizi li paghiamo e le bollette non sono neanche economiche). Per quanto ancora andrà avanti questa situazione? Oggi ,12 settembre, sono ben 10 giorni senza un filo di acqua, un bene primario. Capiamo i lavori e tutto, ma quasi due settimane senz’acqua a nessuna ora del giorno o della notte è da vergogna.