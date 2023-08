Perdita d'acqua e pozza sull'asfalto: uno spreco che va avanti da giorni

Via Verona · Santa Chiara

Una continua perdita d’acqua è in atto da giorni all’altezza dell’incrocio fra via Verona e via Appia, nei pressi del parco Cesare Braico, a Brindisi. Il cittadino Gino Crastolla riferisce di aver fatto una segnalazione nel pomeriggio di sabato (26 agosto).

Da quanto appreso l’acqua fuoriesce da un tombino dell’Acquedotto Pugliese, in una zona in cui si trova anche un pozzetto dell’Enel. L’intervento di riparazione dovrebbe essere effettuato in modo sinergico fra i due enti.

Al momento, però, lo spreco d’acqua va avanti, come dimostrato dalla pozza che si è formata sull’asfalto.