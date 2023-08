"Piazza Giovanni Stano: la dobbiamo pulire noi per far giocare i bambini"

Un nostro lettore lamenta il degrado dilagante in piazza Giovanni Stano, al Paradiso, Brindisi. Ci ha inviato una foto e un video, del quale pubblichiamo qua sotto un frame. Il problema è l'immondizia, abbandonata dai cittadini, va detto, e la scarsa pulizia della piazza. Lì ci giocano i bambini. E così i residente devono arrangiarsi e pulire loro. Il nostro lettore dice che un'isola ecologica, in quella zona, sarebbe opportuna.

Cumuli di rifiuti, anche ingombranti, tipo un materasso. C'è di tutto. E infatti il nostro lettore spiega che una vera e propria pulizia non la si fa da mesi. Sente che la piazza è abbandonata nel degrado. Ovviamente, Comune e ditta hanno le proprie responsabilità. Ma non si possono tacere le colpe di quei cittadini - non tutti, ovviamente e per fortuna - che non si fanno scrupoli nell'abbandonare rifiuti, anche ingombranti.