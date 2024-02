Studentessa brindisina vince il premio "America Giovani al talento universitario"

La Fondazione Italia Usa promuove il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Lo scorso 29 gennaio, a Roma, presso la Camera dei deputati, la cerimonia di conferimento del Premio America Giovani al talento universitario promosso dalla Fondazione Italia Usa. Tra i vincitori selezionati in questa sessione del 2024 figura Chiara Marianna Zacheo , neolaureata del corso di Laurea in diritto e management dello sport e iscritta al corso di laurea magistrale in comunicazione, media digitali e giornalismo presso l’Università del Salento.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui