Sp 79 Brindisi-Tuturano: "Sevono gli autovelox fissi e una pista ciclabile"

Sono moltissimi gli utenti che ogni giorno percorrono la strada provinciale 79 che da Brindisi porta a Tuturano proseguendo in direzione San Donaci. Una strada utilizzata da lavoratori, famiglie che ogni giorno per svariati motivi si spostano su questa arteria. Da molti anni però la Sp 79 è diventata spesso teatro di gravi incidenti. A perdere la vita spesso giovani vite e famiglie distrutte dal dolore che non hanno mai più avuto una vita normale.

Ogni giorno su questa strada si assiste a continue violazioni del codice della strada; automobilisti ignorano i limiti imposti alla velocità percorrono la sp 79 sfrecciando su rettilini e nelle curve spesso invadendo le corsie opposte, obbligando le macchine nel senso opposto di marcia a evitare impatti frontali accostando nei terreni o nei canali adiacenti alla sede stradale. Sorpassi in linea continua e presenza di mezzi pesanti che rallentano la circolazione. Inoltre la stessa strada provinciale 79 è spesso percorsa da ciclisti che non potendo godere di una pista ciclabile la utilizzano per gli spostamenti da e per la frazione di Tuturano.

Strada che quando piove diventa pericolosissima a causa dall'asfalto di pessima qualità e reso viscido anche dalla terra lasciata dai trattori che transitano. Un vero rischio per la sicurezza pubblica. La cittadinanza chiede con forza alle Istituzioni della città di Brindisi oltre alla messa in sicurezza della Sp 79, l'installazione di autovelox fissi lungo tutta la direttrice e sopratutto in prossimità delle curve, che possano servire da deterrente e da mezzo di contrasto a tutti coloro che hanno, per così dire, "il piede pesante". Inoltre sarebbe opportuno dotare la cittadinanza e i residenti della frazione di Tuturano di una pista ciclabile che possa consentire a tutti e in sicurezza di muoversi senza rischiare la propria vita.