Da giorni si cerca "Zenzero", l'appello della proprietaria: "Aiutateci a ritrovarlo"

BRINDISI - Aiutiamo Fabiana a ritrovare il suo cane adottato circa un mese e mezzo fa dal canile di Brindisi. Il fido è facilmente riconoscibile perché ha pelo lungo, indossa una pettorina rossa e ha un guinzaglio appeso. Si è allontanato mercoledì scorso (26 aprile) dalla sua abitazione in viale Francia, al rione Bozzano. Nei giorni successivi è stato avvistato fra il supermercato Md, il bocciodromo e il campo di calcio in viale Belgio, sempre al rione Bozzano.

“Se lo individuate – è l’accorato appello della proprietaria – contattateci subito telefonicamente. Non urlategli. Non chiamatelo. Non si lascia avvicinare da nessuno. Non avvicinatevi neanche in auto, perché ha il terrore delle macchine. Venerdì pomeriggio è stato avvistato per l’ultima volta al rione Bozzano. Poi è scapapato via, non sappiamo in che direzione. Ripeto, se lo avvistate chiamateci direttamente. Non scrivete su Facebook perché non ho il tempo di leggere i post”. In caso di segnalazioni, contattare i proprietari ai seguenti numeri di telefono: 3278464137; 3273955511.