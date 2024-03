Day hospital in Chirurgia generale a Ostuni: "Gentilezza, attenzione e dedizione verso il prossimo"

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore

In un periodo in cui parlare di malasanità è all’ordine del giorno, ci tengo a fare dei ringraziamenti di vero cuore a tutto il personale di Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Ostuni.

Sono stato sottoposto ad un intervento per il trattamento della fimosi, condizione di per se non grave,ma che può essere difficile da affrontare per via dell’imbarazzo e della delicatezza del tema che essa comporta.

Avendo reso molto più sereno, tranquillo e “divertente”, il ricovero in day hospital, strappando diversi sorrisi durante i vari giorni di incontro e dopo essere stato travolto da una sferzata di gentilezza, attenzione e dedizione verso il prossimo, non posso fare a meno che porgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutto il personale di Chirugia generale: dagli Oss,agli infermieri,ai medici e al caposala, tutti eccezionali.

