Turisti dimenticano smartphone su autobus: "grazie ad Stp per il ritrovamento"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di ringraziamento alla società Trasporti pubblici (Stp) di Brindisi da parte del titolare di una struttura ricettiva per aver ritrovato lo smartphone di alcni clienti inglesi, lasciato su uno dei bus dopo un tour

Buongiorno, sono Pierpaolo da Brindisi, con la mia famiglia gestiamo una struttura ricettiva, vorrei se fosse possibile ringraziare la società di trasporti pubblici Stp e tutto lo staff raccontandovi una breve storia con lieto fine. Nel fine settimana avevamo come ospiti una coppia di giovani Inglesi che lunedì avrebbe fatto il check out, come faccio sempre la sera li contatto per un saluto e ricevere un feedback sulla loro permanenza. Mi rispondono in tarda serata circa le 23 perché avevano dimenticato il loro smartphone su un autobus extraurbano tornando da una gita fuori porta.

Così ho chiamato uno dei numeri Stp presenti sul loro portale, mi ha risposto un cordiale e disponibile operatore con il quale grazie alle poche informazioni ricevute dai miei ospiti, siamo risaliti al mezzo preso dai ragazzi. Non potendo più contattare nessuno vista la tarda ora, mi ha girato un altro numero da contattare la mattina successiva. Quando ho richiamato, in azienda erano al corrente di tutto, abbiamo ripercorso con l'operatore orari e spostamenti dei ragazzi e dopo circa 30 minuti sono stato richiamato con la bella notizia del ritrovamento dello smartphone. Successivamente sono stato messo in contatto con l'autista che era alla guida del mezzo sul quale c'è stato il ritrovamento e che rientrava a Brindisi da Villa Castelli, ci siamo dati appuntamento ad una delle fermate che avrebbe fatto per la consegna. Lo smartphone è stato poi restituito al legittimo proprietario oramai incredulo e rassegnato che a distanza di giorni continua a ringraziarti. Vorrei cogliere nuovamente l'occasione per ringraziare tutti, si sono adoperati affinché questa vicenda avesse un lieto fine.