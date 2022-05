Gallery





Blocchi di marmo in frantumi. Tre paletti di ferro divelti, di cui uno riverso per terra e altri che giacciono in un’aiuola. Queste le scende di degrado che si vedono sul lungomare di Brindisi, fra piazza Montenegro e piazzale Lenio Flacco. Un cittadino che ha segnalato questa situazione alla redazione di BrindisiReport, chiede maggiore attenzione.