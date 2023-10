Scivolo in condizioni pessime in piazza Ciaia: disagi per i disabili

BRINDISI - Dire che la vita per i disabili - ma non solo, come si vedrà in seguito - in piazza Ciaia, rione Sant'Angelo, Brindisi, è resa difficoltosa, è dire poco. Come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina, lo scivolo apposito è in condizioni pessime. Ce lo segnala una nostra lettrice, che alle sue lamentele ha aggiunto anche alcune foto. "Questo è il disagio che viviamo al rione Sant'Angelo, esattamente in piazza Ignazio Ciaia, dove gli scivoli per i disabili sono ridotti in queste condizioni e la gente non ha la possibilità di usufruirne completamente", spiega.

La nostra lettrice aggiunge: "Abbiamo una piazzetta dove ci giocano più o meno 20/25 bambini, dove i genitori tutti i giorni lottano con la paura che i bambini possano cadere e farsi male. Per non parlare degli anziani, che non possono salirci perché scivoli e marciapiedi sono pericolosi. Le radici degli alberi hanno fatto il resto. Aspettiamo da anni che questa piazzetta venga sistemata, ma mai nessuno si è prestato a farlo. E' scandaloso ad oggi vivere in queste condizioni. Io vivo da anni qui, da bambina ci giocavo anche, ma le condizioni erano migliori".