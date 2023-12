Fetore dai vecchi cassonetti condominiali: "Abbiamo chiesto la sostituzione ma ancora nulla"

Un cittadino invia una segnalazione agli uffici preposti del Comune di Brindisi sulle pessime condizioni in cui versano i vecchi cassontti per la raccolta porta a porta dei rifiuti ricevuti anni fa da Ecotecnica. La pubblichiamo di seguito

Vi scrivo e vi inoltro foto relative allo stato disastroso in cui versano i cassonetti condominiali del condominio dove vivo, sito in Via Livio Andronico 2, cassonetti che ci sono stati lasciati in “eredità” da Ecotecnica. Dopo anni di “onorato servizio” vi lascio immaginare gli odori nauseabondi che oggi emanano!

Per il tramite dell’amministratrice dello stabile abbiamo più volte richiesto la loro sostituzione ma ad oggi, il nulla. Con un messaggio whatsapp ho chiesto personalmente la stessa cosa a Teorema Spa che ha rimandato al Comune la problematica. Risultato? Il rimpallo delle competenze tra Teorema e Comune; a farne però le spese il cittadino!

Vi pregherei di provvedere celermente alla loro sostituzione sia per questione di decoro che di igiene pubblica evitando se possibile risposte del tipo “bisogna aver pazienza”, considerato che ne abbiamo avuta fin troppa!