"Degrado nel centro di Brindisi: da un paio di mesi la città sempre più sporca"

via Cavour · Centro Storico

Di seguito la segnalazione di una lettrice

Volevo condividere alcune foto di via Cavour, una via del centro accanto a piazza Cairoli, ai corsi. Sono un paio di mesi che vedo questa città sempre più sporca, più abbandonata. Sicuramente siamo noi cittadini a renderla così, ma nessuno tiene le redini di una situazione che sta degenerando. Quest'anno, rispetto agli altri, vedo molto più turisti e mi rattrista molto che la città venga presentata così sporca e in decadenza. Mi auguro che presto la situazione migliori, ma sembra difficile!