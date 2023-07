Discarica nel centro abitato: "Possibile che nessuno provveda a prendere provvedimenti?"

Via Lucania · Commenda

Via Lucania · Commenda

BRINDISI - Situazione ingestibile al rione Commenda tra via Lucania e via Puglia (alle spalle di piazza del Salento), a causa di una discarica sul marciapiede che aumenta di giorno in giorno. Lo segnala una residente. "Vengono da ogni dove a buttare rifiuti, ora addirittura abbiamo anche materassi e mobili. La puzza con queste temperature è atroce. Possibile che nessuno provveda a prendere provvedimenti? Un vero schifo"