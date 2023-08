Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Segnalazione di un lettore sull'edificio in fase di costruzione, in stato di abbandono da anni e anni, in via Ligabue, al rione Sant'Elia. L'immobile avrebbe dovuto ospitare un centro diurno per anziani con 120 stanze

Stabile abbandonato da 15 anni e in condizioni igieniche precarie, con presenza di topi. I cittadini sono stufi di avere questo scempio. Il Comune fa finta di nulla!