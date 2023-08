"Verde a bordo strada incolto e pericoloso: nessuno interviene"

BRINDISI - Una nostra lettrice segnala l'incuria nei pressi di villaggio San Paolo, a Brindisi. Nella foto scattata da lei e pubblicata qui sopra, si può notare come il verde pubblico nei pressi di strade trafficate non sia minimamente curato. "E tutto questo nonostante abbia contattato i vigili urbani il 13 luglio scorso. Ancora niente, noi residenti aspettiamo da tempo degli interventi risolutivi. Non è solo una questione di degrado e di incuria, ma anche di sicurezza".