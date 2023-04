"Via Salento Muro è lasciata all'incuria, ci sentiamo cittadini di serie B"

LATIANO - Via Salento Muro è una strada nella periferia di Latiano. Un cittadino che vi ci abita ha scritto esasperato: "La strada è in queste condizioni da anni, ci siamo rivolti all'Amministrazione varie volte. Ci hanno promesso interventi per sistemarla, ma da due anni a questa parte nulla è stato fatto".

Come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina, l'asfalto della via "lascia molto a desiderare", per usare un eufemismo. Inoltre, ai bordi della strada l'erba alta fa da padrona, con la conseguente presenza di topi. Chiosa il lettore: "I bambini non possono giocare per strada, non è sicuro. E quando piove, si allaga tutto. E noi non possiamo neanche uscire da casa".