Marciapiedi dissestati, mancanza di illuminazione. E' la situazione che un nostro lettore documenta: le immagini pubblicate in questa pagina si riferiscono a via Versilia, una traversa di via Palmiro Togliatti, rione Commenda, Brindisi.

Il lettore lamenta lo stato dei marciapiedi, praticamente distrutti, e l'assenza di illuminazione. Lui pensa che in questo modo i residenti siano abbandonati a se stessi. "Una vera e propria vergogna", chiosa il nostro lettore.