"Villaggio Pescatori, qui da mesi si vive tra immondizia, topi e blatte"

Come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina, largo Palermo e via L'Aquila (nella foto sotto) - a Brindisi - hanno un problema per quanto riguarda la pulizia. Dice un cittadino residente lì a BrindisiReport: "Sotto casa mia al Casale (Villaggio Pescatori) da mesi stiamo vivendo nella sporcizia più totale".

Prosegue: "Ci hanno tolto i bidoni dove si poteva gettare l'immondizia. E' da mesi che viviamo con blatte, scarafaggi e topi. Ormai è diventata una situazione intollerabile". Il cittadino spiega, inoltre, che l'immondizia rimane per giorni e giorni abbandonata e chiede un intervento degli enti preposti.