Vendemmia nell'azienda agricola "Pugliese": mattinata speciale per i ragazzi dell'Aipd

BRINDISI - Dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, riprendono le attività all’insegna della solidarietà organizzate dalle aziende agricole della famiglia Pugliese. Stamattina i ragazzi dell’Aipd (Associazione italiana persone down) sono stati accolti presso la tenuta in contrada Gabellotto dell’azienda “Antonio Pugliese”, dove, assistiti da Vincenzo Pugliese e dai suoi familiari, hanno vendemmiato l’uva fragolina e raccolto i frutti regalati in questa stagione dalla terra, fra cui uva da tavola, cachi mela, mele cotogne e melograni. Inoltre è stato avviato l’allestimento di un orto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dottoressa Libardo, responsabile dell’associazione, a tal proposito non ha escluso che i prodotti dell’orto solidale Apid, un domani, possano essere messi in vendita. I ragazzi, come di consueto, hanno manifestato grande entusiasmo per il contatto diretto con la terra. La collaborazione con le aziende agricole Pugliese, del resto, va avanti da anni. In passato è stato anche allestito un orto solidale dell’Aipd presso l’ex ospedale Di Summa. Questo binomio all’insegna dell’agricoltura non si fermerà.