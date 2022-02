"Zalone ci omaggi con la sciarpa autografata", chiede il sindaco di Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO - "Quando Amadeus ha introdotto il personaggio interpretato da Zalone, le prime parole pronunciate da lui hanno fatto pensare, per pochi istanti, ai tanti medici che ci sono a Cellino e che combattono in prima linea contro la pandemia da quasi due anni", afferma il sindaco Marco Marra.

"Ringraziamo il grande Checco Zalone, Luca Medici, per l’interpretazione magistrale del nostro dialetto- continua - e aver portato, con la sua consueta ironia, il nome di Cellino San Marco in eurovisione al festival di Sanremo".

"Per l’intera città di Cellino San Marco sarebbe un vero e grande onore quello di poter ascrivere nel registro dei cittadini onorari il nome di Checco Zalone, come già richiesto da molti concittadini sui social, con l’auspicio che ci possa essere una occasione per averlo ospite in città in futuro, dopo essere già stato accolto diverse volte nel nostro splendido paese. - Il sindaco conclude - A Checco chiediamo solo che ci omaggi con la sciarpa autografata con il nome del nostro paese che ha portato sul palco dell’Ariston".