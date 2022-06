La Pennetta trionfa in coppia con la Schiavone: conquistato il Torneo delle leggende

BRINDISI – E’ intramontabile il talento di Flavia Pennetta. La campionessa brindisina torna alla ribalta conquistando il torneo delle leggende sui campi del Roland Garros, in coppia con l’amico Francesca Schiavone. Le due tenniste azzurre si sono imposte (1-6; 7-6; 10-6) contro le argentine Gabriela Sabatini e Gisela Dulko, che per anni è stata compagnia di doppio di Flavia.

Le due ex azzurre - come riporta Ansa - hanno rischiato nel secondo set, quando Dulko ha mancato uno smash sul 6-5 che avrebbe potuto chiudere la partita. Peraltro Dulko è rimasta una delle migliori amiche di Flavia, che ha voluto come testimone alle sue nozze con il calciatore ex Real Madrid e Roma Fernando Gago. Con lei, Pennetta ha festeggiato due trionfi particolarmente significativi in doppio, alle Wta Finals 2010 a Doha e all'Australian Open del 2011. Grazie a questo successo, il 28 febbraio di quell'anno, Pennetta salì al numero 1 del mondo, prima italiana a farcela.

Flavia dunque torna ad alzare un trofeo dopo lo Us Open conquistato nel 2015. Nel frattempo, appesa la racchetta al chiodo, si è sposata con Fabio Fognini, tuttora in piena attività agonistica, e ha partorito tre figli, l’ultima appena sette mesi fa. In tempi record Flavia si è rimessa in forma per questo importante appuntamento, impreziosendo ulteriormente una bacheca già ricchissima.