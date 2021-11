Tennis hall of fame 2022: la Pennetta, seconda nel voto "popolare", in piena corsa

BRINDISI - Flavia Pennetta è in piena corsa per entrare nella “Tennis hall of fame”. La campionessa brindisina è arrivata seconda dietro alla zimbabwese Cara Black, ex specialista del doppio, nella Class of 2022 Fan Vote dell'International Tennis Hall of Fame.La serba Anna Ivanovic è arrivata terza.

Migliaia di appassionati di tennis sparsi in 178 nazioni hanno espresso le loro preferenze. Il voto dei fan è una delle componenti per la designazione della new entry nella hall of fame che si combinerà con le preferenze espresse dai giornalisti, storici e Hall of Famer. “Come prima classificata – è spiegato sul sito ufficiale della Hall of fame - nell'Ithf Fan Vote, Black riceverà tre punti percentuali di bonus sui suoi risultati dall'Official Voting Group, mentre Pennetta riceverà due punti percentuali di bonus e Ivanovi? riceverà un punto percentuale di bonus”.

“Per essere eletto nella Hall of Fame, un candidato deve ricevere un voto affermativo del 75% o superiore sui risultati combinati del gruppo di voto ufficiale e su eventuali punti percentuali bonus guadagnati nel voto dei fan. Oltre a Black, Pennetta e Ivanovi?, anche l'americana Lisa Raymond e gli spagnoli Juan Carlos Ferrero e Carlos Moyá della Spagna sono in ballottaggio per l'induzione della Classe 2022.”

Il voto ufficiale del gruppo di voto si svolgerà nel mese a venire. Una volta compilati i risultati del gruppo di voto ufficiale e i bonus per il voto dei fan, la classe dell'International Tennis Hall of Fame del 2022 sarà annunciata all'inizio del prossimo anno.