“The Doctor” Loconte: “La Vallecamonica  una gara per specialisti”

Dopo la emozionante vittoria sulle strade di casa, il pilota brindisino Angelo Loconte si presenta ai nastri di partenza della classicissima bresciana Malegno – Ossimo – Borno, che vedrà al via ben 188 vetture.b The Doctor dovrà fare i conti con la nutrita pattuglia di piloti iscritti tra le vetture di stretta derivazione di serie, oltre 20, di cui 8 nella classe regina, la Racing Start Turbo.

«Speriamo che il meteo sia un po’ più clemente di quanto si preveda – commenta The Doctor -: il Trofeo Vallecamonica è un vero percorso per specialisti delle cronoscalate, sarebbe bello esprimersi al top. Ma la concorrenza resta agguerrita e mantenere la testa della classifica imporrà il massimo impegno. Ho voglia di dare il massimo… speriamo sia sufficiente per vincere».

Il programma del weekend di gara prevede nella giornata odierna le verifiche tecnico-amministrative, mentre domani i motori si accenderanno alle ore 9:00, per la prima delle due manche di ricognizione. Stessi orari per domenica 28, con la prima delle due salite di gara in programma alle ore 9:00.

La gara sarà trasmessa in diretta su ACI Sport TV (Canale 228 SKY) per entrambe le manche della domenica inclusa la cerimonia di premiazione. Lo streaming sarà disponibile anche sulle pagine Facebook /Acisporttv /Civelocitamontagna /TrofeoVallecamonicaOfficial.

Calendario Civm 2023

2 Aprile - 61ª Alghero - Scala Piccada, Sardegna

30 Aprile - 32° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

14 Maggio - 64ª Coppa Selva di Fasano, Puglia

28 Maggio - 52° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

11 Giugno - 72ª Trento - Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Giugno - 62ª Coppa Paolino Teodori, Marche

2 Luglio - 58ª Rieti Terminillo – 56ª Coppa Bruno Carotti, Lazio

23 Luglio - 58° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

6 Agosto - 49ª Alpe del Nevegal, Veneto

20 Agosto - 27ª Luzzi - Sambucina, Calabria

3 Settembre - 65ª Monte Erice, Sicilia

10 Settembre - 68ª Coppa Nissena, Sicilia

22 Ottobre - 31ª Salita del Costo, Veneto