Una pedalata notturna dedicata agli uomini e alle donne dell'Afghanistan

BRINDISI - L'associazione sportiva Fiab Brindisi per sabato 25 settembre ha organizzato una pedalata notturna, "dal Tramonto all'Alba", simbolicamente dedicata agli uomini e alle donne dell'Afghanistan. La partenza avverrà al tramonto da Taranto nella zona antistante il Monumento al Marinaio per poi seguire l'itinerario della via Appia/Eurovelo5 e giungere a Brindisi nelle prime ore del mattino, in tempo per vedere il sorgere del sole.





Una notte della Storia in cui bisogna comunque continuare ad andare, a pedalare, con coraggio e senza arrendersi, perché sappiamo che solo insieme potremo raggiungere una nuova alba e vedere risorgere il Sole della Libertà".