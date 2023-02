Kickboxing, campionati italiani Wkf e Wka: grandi risultati per l'Asd Red Dragon Francavilla

Vero en plein per gli atleti della Red Dragon di Francavilla Fontana, che fanno incette di medaglie conquistando per ben quattro volte il gradino più alto del podio durante la seconda tappa dei campionati italiani unificati Wkf (World Kickboxing Federation) e Wka (World Kickboxing Association) svoltisi domenica 26 febbraio presso il Palawojtyla di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

Ad aprire le danze il dragone Serafino Angelo che si aggiudica la vittoria nella specialità del point-fighting (combattimento leggero controllato a punteggio) , disputando un match molto tecnico contro un avversario veramente preparato. Seguono le compagne Mastropietro Silvia, Russo Angelica e Itta Francesca che primeggiano nella disciplina del light contact (contatto leggero continuato), dimostrando una buona tecnica di lotta e tanta voglia di fare. Molto apprezzata dal pubblico presente all’evento sportivo anche e soprattutto la dimostrazione di karate messa in scena dai dragoni francavillesi, che si sono esibiti nell’esecuzione dei vari kata (forme) tipici dello stile Shotokan mostrando a chi accorso incuriosito che le arti marziali possono essere non solo semplici scambi di lotta, ma anche vera e propria arte in movimento attraverso movimenti sinuosi ed eleganti.

Soddisfatto per l'ottima prestazione dei suoi ragazzi, l'istruttore Stefani Bramato accompagnato dal coach Vincenzo Eletto nel momento delle premiazioni si soffermava col team ricordando agli atleti l’importanza di credere sempre in se stessi e di non mollare mai nonostante le possibili difficoltà , in quanto il duro sacrificio mostrato in palestra durante i consueti allenamenti settimanali ripaga sempre