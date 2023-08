Tiro a segno: eletto il nuovo presidente della sezione nazionale di Brindisi

BRINDISI - Si è svolta oggi (mercoledì 30 agosto) la riunione del consiglio direttivo per eleggere il presidente della sezione tiro a segno nazionale di Brindisi che guiderà la stessa per i prossimi quattro anni.

Dopo aver ottenuto la ratifica del consiglio direttivo in seguito alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali, tenutesi il 9 luglio scorso, da parte dell’Unione Italiana Tiro a Segno, ente sotto il quale opera la sezione di Brindisi che vede eletti, alla carica di consiglieri Franco Aloisio, Michele Arganese, Pasquale Bruno, Sante Calì e Cosimo Greco, così come previsto dallo Statuto della Società, i neo eletti si sono riuniti per eleggere il nuovo presidente, il vice presidente nonché il direttore tecnico e il direttore sportivo.

In riconoscimento dell’elevata professionalità e dell’impegno dimostrato durante gli ultimi mandati, il consiglio direttivo, all’unanimità, elegge all’a carica di presidente Sante Calì, nome di rilievo nell’ambito del tiro a segno non solo brindisino ma anche regionale, che guiderà per il prossimo quadriennio la Sezione.

Al suo fianco opereranno in qualità di vice presidente Franco Aloisio altra figura storica della Sezione e il direttore tecnico Cosimo Greco anch’esso dimostratosi negli anni punto cardine dell’attività Istituzionale della sezione.

La delega di direttore sportivo rimane al presidente Sante Calì che, con la sua esperienza pluridecennale nel settore del tiro a Segno è garanzia di un alto livello tecnico sportivo per tutti gli atleti della compagine brindisina.