Sport over 60: a Mesagne sport gratuito per invecchiare in salute con “Mi.gio.act”

MESAGNE - L’Atletica Mesagne Asd, in collaborazione con il Csi Brindisi, organizza l’Open Day per presentare e raccontare il Progetto “MiGioAct - Mi Muovo, Gioco, Sono Attivo” riservato agli over 60. Progetto finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute.

Appuntamento domenica 2 aprile dalle 9,30 alle 12,00 presso il parco dei Messapi di Muro Tenente, sulla Strada provinciale 73 - Via Salento - Muro Tenente, al confine fra i territori comunali di Mesagne e di Latiano, dove l’Atletica Mesagne in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Brindisi, terrà una conferenza stampa di promozione dello sport anche per gli Over 60, sperimentando iniziative di accesso all’attività fisica in un’ottica di salute, di promozione dell’attività fisica e sport come volano per la qualità della vita e della diffusione di buone pratiche di invecchiamento in salute della popolazione anziana.

Nel corso della giornata saranno illustrate le attività ludico-motorie e sportive organizzate durante il progetto e le modalità di partecipazione alle stesse. Le attività sono gratuite per un massimo di 40 partecipanti, e continueranno anche d’estate presso il Parco archeologico di Muro Tenente.