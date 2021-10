Tennis: Stefano Pagano si aggiudica il 39esimo trofeo “Dino De Guido”

MESAGNE - Dopo undici giorni di gare avvincenti, si è concluso sui campi in terra rossa del circolo tennis “Dino De Guido” di Mesagne, il torneo nazionale Open abbinato al 39esimo trofeo “Dino De Guido”. Sono stati ben 123 i partecipanti a questa edizione provenienti da tutta la Puglia ma anche dalla Calabria, dalla Campania e dalle Marche. Un numero cospicuo che attesta la sospirata ripresa delle attività sportive dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alle ben note restrizioni anti-Covid 19.

Le sei finali disputate dei tabelloni previsti in questa edizione, hanno visto validissimi incontri a riscontro della qualità tecnica di tutti i tennisti partecipanti. Di grande rilievo la finale dell’Open maschile che ha visto contrapporsi i giovani tennisti Stefano Papagno (Out Line TS Lecce) e Andrea Massari (C.T. Latiano) che hanno dato vita ad un appassionante incontro risolto alla terza partita al tie break a favore di Papagno col punteggio di 5-7 6-0 7-6 (1). Hanno premiato i vincitori Vito De Guido, fratello di Dino, in rappresentanza della famiglia, Nicola De Guido, presidente del sodalizio mesagnese e i consiglieri Luigi Indolfi e Antonio Cavaliere.

Il trofeo “Dino De Guido”, istituito nel 1978, vuole ogni anno rinnovare il ricordo di Dino De Guido, socio fondatore e primo vice presidente del Circolo mesagnese, scomparso prematuramente, a soli 28 anni, il 17 marzo 1976, nel pieno della sua giovinezza che già gli riservava meritevoli gratificazioni sotto il profilo accademico, professionale e politico. Come ogni anno, apprezzabile l’organizzazione dell’evento da parte della dirigenza del sodalizio, come inappuntabile la direzione arbitrale affidata al giudice arbitro Federico Colelli e al direttore di gara Marcello Morobianco.

Questi i risultati:

Open maschile: Stefano Papagno (Out Line TS Lecce) b. Andrea Massari (C.T. Latiano) 5-7 6-0 7-6 (1);

Open femminile: Sara Aversa (T.C. Napoli) b. Anna Maria Battista (C.T. Foggia) 6-3 6-3;

3^ cat. maschile: Valerio Trabacca (C.T. Brindisi) b. Riccardo Desolda (C.T. Brindisi) 2-6 7-5 2-0 rit.;

3^ cat. femminile: Alessia Rao (T.C. Rende) b. Nartina Rao (T.C. Rende) 7-5 6-3;

4^ cat. maschile: Luca Pisoni (C.T. Mesagne) b. Emanuele Imperio (T.C. Crispiano) 6-0 6-2;

4^ cat. N.C.: Antonio Pacciolla (C.T. Mesagne) b. Salvatore Cito (T.C. Sava) 6-1 7-5.