Tennis solidale: il Torneo Giallo dell’amicizia del Lions Club a Ostuni e Fasano

Lo storico Torneo Giallo dell’amicizia lionistica è giunto alla sua XV edizione, e quest’anno nasce dalla la viva partecipazione e collaborazione del Comitato Attività Sportive Lions Distretto Ab e di 10 Club Lions e Leo: Bari G. Murat, Fasano Egnazia, Fasano Host, Martina Franca Host, Martina Franca Valle D’Itria, Monopoli, Ostuni Città Bianca, Ostuni Host, puglia dei Patrimoni e dei Cittadini ed il Leo Club Fasano. Tutti uniti per fare del bene.

Il torneo, organizzato in gare di doppio con formazione di coppie ed incontri a sorteggio, si svolgerà sabato 15 ottobre 2022 presso il Grand Hotel Masseria Santa Lucia di Ostuni – ove avrà luogo la semifinale - e domenica 16 ottobre 2022 presso il Tennis Club alla Selva di Fasano per l’attesissima finale, al termine della quale ci sarà la premiazione dei vincitori. Il ricavato del torneo sarà devoluto al Servizio Cani Guida dei Lions (ente morale) istituito per addestrare e consegnare gratuitamente cani guida alle persona non vedenti in tutta Italia (https://www.caniguidalions.it/).

"E’ ormai un appuntamento fisso per noi quello del Torneo Giallo dell’amicizia, un’occasione anche questa di servire, divertendoci insieme. Il servizio cani guida dei Lions è stato istituito nel lontano 1959 e da allora è un elemento di orgoglio e di esempio per tutti noi. Accompagnate dai nostri amici a quattro zampe infatti, le persone non vedenti possono entrare in tutti i luoghi pubblici, dal supermercato ai mezzi di trasporto, potendo quindi vivere in assoluta libertà e serenità la propria giornata. Gesti che per molti di noi sembrano scontati sono invece essenziali quando si ha bisogno. E come sempre, quando c’è bisogno i Lions si fanno avanti", queste le parole del presidente del Lions Club Ostuni Città Bianca, Francesco Santoro.