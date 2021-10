"The Doctor" Loconte a Orvieto per l'ultima gara della stagione

Il portacolori della Eptamotorsport Angelo “The Doctor” Loconte nel prossimo fine settimana sarà ai nastri di partenza della 48ªesima Cronoscalata della Castellana, gara valida come finale nazionale del Tivm. Il driver pugliese, reduce da una stagione ricca di soddisfazioni e successi, alla guida della Peugeot 308 GTi e della Mini Cooper SD della D.P. Racing di patron Claudio De Ciantis, è pronto a cimentarsi nell’ultima cronoscalata della stagione, che lo ha visto protagonista del Gruppo Racing Start Turbo, dove ha concluso al secondo posto assoluto alle spalle del plurititolato Antonio Scappa, suo compagno di team.

"Vorrei chiudere la stagione agonistica 2021 con una vittoria - spiega Loconte - su quella Peugeot 308 GTi della D.P. Racing che ho condotto per quasi tutto l’intero campionato italiano velocità montagna. La gara di Orvieto, bellissima quanto tecnica, vedrà la partecipazione di tantissimi avversari in gruppo, anche perché si tratta di una finale Tivm (idea brillantissima). Certamente, la contestuale presenza dell’intera 'portaerei' delle Peugeot 308 e Mini Cooper S JCW di Claudio De Ciantis sarà un modo per festeggiare un bellissimo 2021 per i colori della D.P. Racing e, per me, anche della scuderia Eptamotorsport, a cui sono legato da sentimenti di considerazione e affetto. Insomma, un appuntamento che non poteva non vedermi partecipare. L’entusiasmo è alle stelle".

Il programma del weekend orvietano si apre venerdì 22 ottobre con verifiche dalle 9:30 alle 18:30 presso la sala Corsica ubicata in via degli Aceri, 25 a Ciconia, in zona paddock e nelle vicinanze sia dell’area partenza sia del centro polifunzionale Fanello, che ospita il quartier generale con direzione gara, segreteria e ufficio stampa. Sabato 23 il via alle due salite di prove ufficiali a partire dalle ore 8:00 lungo i 6.190 metri dell’apprezzato percorso di gara che lungo la SS79 sale da San Giorgio a Colonnetta di Prodo, presentando un dislivello di 308 metri e una pendenza media del 4,69 per cento. Domenica 24 le supersfide per la classifica assoluta e delle varie categorie iniziano sempre alle ore 8:00 con la disputa di gara 1 e con gara 2 a seguire.