The Doctor Loconte scalpita per la 61esima Coppa Paolino Teodori

Il portacolori della EptaMotorsport Angelo “The Doctor” Loconte è pronto ad affrontare l’imminente weekend di gara ascolano che sancirà il giro di boa della prima parte di campionato. Intatti con la 61ª Coppa Paolino Teodori il Campionato italiano velocità montagna (Civm) giunge al quinto appuntamento con la classica Colle San marco – San Giacomo.

"Finalmente si torna a correre, dopo un mese di astinenza - spiega Loconte - Certo che l’assenza per me è stata di fatto maggiore, non essendo partito in gara 2 a Malegno. Ma qui, ad Ascoli, gara dalla cornice europea, bisogna tornare a far punti. Purtroppo, il percorso sarà non esattamente quello dello scorso anno, visto la predisposizione di una variante nella parte finale di gara. Dovremo tutti adattarci in fretta a questa novità, considerando che i tempi delle passate edizioni non saranno replicati. La lotta in categoria è davvero stimolante. Spero solo di non avere noie meccaniche. C’è la metterò tutta per ben figurare".

Già domani, 24 giugno, Colle San Marco si animerà con le verifiche tecnico-sportive dei 216 concorrenti iscritti alla gara che ha anche validità per la Fia International Hill Climb Cup, oltre che per la serie italiana cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro. Sabato 25 giugno dalle 9 si svolgeranno le due salite di ricognizione del percorso. Stessa ora di domenica 26 il via all’edizione numero 61 della Coppa Paolino Teodori. Entrambe le gare del Civm saranno trasmesse in diretta su Aci Sport TV (228 Sky) ed in streaming l’intera gara 2. Lo stesso canale manderà in onda, già nella serata, una differita dell’intero evento.