In Vallecamonica "The doctor" Loconte costretto al ritiro in gara 2

E' stato un fine settimana intenso e pieno di colpi di scena, quello del 51esimo Trofeo Vallecamonica, andato in scena lo scorso 29 maggio a Malegno (Brescia). L'alfiere della scuderia Eptamotorsport, Angelo Loconte, è stato afflitto per tutto il fine settimana di gara da un problema tecnico alla sua Peugeot 308 GTi di classe Rstb che lo ha penalizzato sino a portarlo al ritiro allo scattare del verde di gara 2, dopo che in gara 1, sotto una forte pioggia battente, si è classificato al quarto posto di classe.

Di seguito, le dichiarazioni di Loconte: "Nel corso di un campionato, è fisiologico che ci possa essere qualche problema di meccanica. A Vallecamonica è accaduto questo: già dalle prove iniziavo ad accusare delle noie di alimentazione dello splendido mezzo messomi a disposizione dalla D.P. Racing. In gara 1 la situazione è decisamente peggiorata sino al punto che in gara 2, mentre ero allineato per la partenza, sono stato costretto a fermarmi. Ma ci sta. Onore ai vincitori. Ora sono sicuro che i meccanici della DP mi metteranno nelle condizioni di essere competitivo per il prossimo appuntamento stagionale, ad Ascoli. Ringrazio anche la mia Eptamotorsport per l'assistenza psicologica e umana, mai negatami in questo primo scorcio di campionato".

Il prossimo appuntamento con il Campionato italiano velocità montagna è in calendario il 24-26 giugno con la Coppa Paolino Teodori, giunta alla 61esima edizione, sul corto e selettivo tracciato ascolano che da Colle San Giacomo porta al pianoro di San Marco.