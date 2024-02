Happy Casa Brindisi ko contro Tortona: duro colpo per le speranze salvezza

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi si fa superare dalla Bertram Derthona Tortona (77-86), sprecando l'occasione di agganciare sia Pesaro (sconfitta da Scafati) che Treviso (in campo domani contro Bologna). Al PalaPentassuglia è andata in scena una partita equilibrata e di grande intensità nel primo tempo, con alternanza di vantaggi. Nel terzo periodo la squadra allenata da coach De Raffaele ha iniziato lentamente a prendere il sopravvento, martellando Brindisi con i tiri da tre. La New Basket non è riuscita ad adottare adeguate contromisure, vedendo crescere progressivamente il gap.

All'inizio dell'ultimo parziale, sotto di 16, gli uomini allenati da Sakota hanno avuto una reazione che ha fatto scendere il disavanzo a sette lunghezze, ma gli avversari hanno reagito prontamente, piazzando la fuga decisiva.

La New Basket non è stata di certo agevolata da un infortunio alla caviglia accusato da Bayehe nel terzo periodo. Nel complesso la Happy Casa non ha trovato buone soluzioni offensive, patendo, ancora una volta, l'assenza di lunghi, ulteriormente aggravata dalla partenza di Johnson, non ancora rimpiazzato. E domenica prossima Brindisi è attesa dalla trasferta sul parquet di Milano.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Morris, Sneed, Lombardi, Bayehe, Senglin. Tortona risponde con Ross, Strautins, Baldasso, Kamagate, Severini.

L’approccio aggressivo di Tortona mette in difficoltà la Happy Casa, che in avvio è costretta a inseguire. Stoppato un primo allungo degli ospiti (avanti di 5) al 7’ gli uomini di Sakota effettuano il primo sorpasso della gara (16-14). Alla fine del quarto, la New Basket è avanti di due (18-16).

Secondo quarto

Anche nel secondo periodo la partita resta sui binari dell’equilibrio e a ritmi elevati. Sakota dà spazio a Bartley. Nel pitturato è evidente la supremazia di Scafati, che al 18’ prende un margine di sei punti (33-39). Ma ci pensa Morris, con due triple di fila, a colmare il gap. Alla fine del primo tempo, però, gli ospiti tornano avanti (39-42).

Terzo quarto

Anche dopo l'intervallo lungo, l'equilibrio non si schioda. Al 23' Morris riporta in vantaggio Brindisi con una tripla (44-42). La Stella del Sud tenta di stringere le maglie difensive, "azzannando" gli avversari in ogni dove. Ma gli ospiti aggirano il muro difensivo con il tiro da tre: soluzione che dà il la al primo tentativo di fuga della squadra di De Raffaele, che al 26' vola sul + 11 (44-55).

La New Basket va in confusione. In attacco le idee scarseggiano. Al 30' il divaruio sale a 12 lunghezze (48-60).

Ultimo quarto

Ancne in avvio di ultimo quarto gli ospiti continuano a martellare dalla distanza. DI tripla in tripla, al 32' lo svantaggio della Happy Casa sale a 16 punti (50-66). Al 32' Sneed e Laszewski riaccendono la gara con due triple consecutive e un fallo subito su tiro da tre che sanciscono un mini break di 8-0, riportando il distacco a una cifra (59-66). Brindisi resta agganciata alla gara con tutte le sue forze, ma Tortona non molla di un centimetro. Al 37', Derthona conduce di 15 (64-79).

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui