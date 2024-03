Happy Casa: vittoria col brivido contro Cremona, Washington subito protagonista

BRINDISI - Vittoria e due punti di fondamentale importanza per la Happy Casa che domina gran parte del match volando anche sul +16 nel terzo quarto, per poi patire il rientro di Cremona che trova la parità a cinque minuti dalla fine. Nel finale di gara non trema la squadra biancoazzurra che scaccia i fantasmi della rimonta e si prende i due punti nel tripudio di un PalaPentassuglia dal calore delle grandi serate. Ottimo esordio per le due new entry Washington, autore di 16 punti con 7/8 dal campo, e Smith in campo per oltre 16 minuti di impatto difensivo.

Sneed miglior realizzatore con 21 punti a referto, al pari di Denegri. La partenza sprint è della Happy Casa sul 10-2 dopo quattro minuti di gioco costringendo gli ospiti a cambiare subito tre quinti dello starting five. L’ottimo Pecchia si prende le responsabilità in attacco per la Vanoli ma un ispirato Laszewski rispedisce indietro i tentativi di colmare il gap nel primo quarto vinto dai biancoazzurri (21-14) grazie a un’ottima fase difensiva di squadra.

Il vantaggio arriva in doppia cifra nel secondo quarto con le giocate in penetrazione di Washington subito molto attivo all’interno dei giochi (29-16 al 15’). Le due triple di Denegri scuotono la Vanoli che si riporta a -7 a fine secondo quarto prima del canestro sulla sirena di Sneed per il 38-29 dei primi venti minuti. Il duo Washington-Bayehe aumenta il ritmo e l’energia al rientro in campo e Brindisi piazza il break iniziale di 7-0 per il +16.

Il solito Denegri ricuce l’ennesimo strappo importante riportando i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio nella seconda parte del terzo quarto (58-49). La Vanoli ci crede e si riporta in parità al 37’ sfruttando il duo italiano Denegri-Pecchia letteralmente on-fire. Ci pensano Morris e Sneed a togliere le castagne dal fuoco nel finale di gara con le due triple decisive nel convulso finale di gara in cui la Happy Casa riesce a non tremare dalla lunetta e sul forsennato pressing difensivo degli avversari.

Il tabellino

HAPPY CASA BRINDISI-VANOLI CREMONA: 79-76 (21-14, 38-29, 58-49, 79-76)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 10 (3/5, 1/4, 3 r.), Laquintana (0/1 da tre), Sneed 21 (4/8, 2/4, 9 r.), Laszewski 10 (1/4, 2/5, 7 r.), Smith 7 (2/3, 3 r.), Riismaa 1 (0/1 da tre), Lombardi (0/1, 2 r.), Bartley 10 (0/1 da tre, 4 r.), Bayehe 4 (2/6, 5 r.), Washington 16 (7/7, 0/1, 1 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

VANOLI CREMONA: Adrian 6 (3/7, 0/2, 7 r.), Zagarowski 2 (1/2, 0/3), Pecchia 10 (3/6, 8 r.), Denegri 21 (0/2, 5/8, 1 r.), Lacey 7 (1/4, 1/5), Piccoli 3 (1/1 da tre), Mccullough 9 (2/3, 1/3, 4 r.), Zanotti 5 (2/3, 0/1, 2 r.), Galli ne. All.: Cavina.

ARBITRI: Bartoli – Grigioni – Noce.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 18/22, Cremona 17/24. Perc. tiro: Brindisi 28/58 (5/19 da tre, ro 9, rd 27), Cremona 25/57 (9/25 da tre, ro 8, rd 20).

