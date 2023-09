Deghi Spa si conferma Gold sponsor Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica con grande soddisfazione il rinnovo della partnership con l'azienda Deghi S.p.A., già Gold Sponsor lo scorso anno e al fianco della società biancoazzurra anche per la stagione 2023/24.

Deghi S.p.A. è il leader italiano nel canale e-commerce di arredo bagno, giardino e interni. Una consolidata realtà meridionale che ha sede operativa a Lecce, fondata e guidata da Alberto Paglialunga. Gli oltre 30.000 prodotti in pronta consegna presenti sul sito www.deghi.it e il servizio di assistenza pre e post vendita sempre vicino al cliente hanno reso Deghi un punto di riferimento per l’arredo della casa di migliaia di italiani. Deghi non è solo web ma è presente anche sul territorio con il suo punto vendita “OFFICINE Deghi” aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 a San Cesario di Lecce, un punto di contatto con il cliente dove trovare nuovi articoli per arredare la casa e soluzioni per progettare al meglio gli spazi in maniera funzionale.

Insegna Web dell’Anno 2022/23, Best Workplaces Italia 2022, Leader della Crescita 2022, Stella dell’Ecommerce 2022 e Great Place to Work 2021/22, DEGHI S.p.A. è una realtà in grande espansione: un team di giovani professionisti che ha lavorato, passo dopo passo, per garantire un’esperienza d’acquisto che guarda sempre avanti partendo dal nostro territorio, passando dal Sud Italia fino a raggiungere tutto il territorio nazionale.

Deghi & Happy Casa Brindisi: un sodalizio vincente! #ForzaBrindisi