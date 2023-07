Happy Casa, Wendell Mitchell la new entry biancazzurra

BRINDISI– Happy Casa Brindisi comunica di aver ingaggiato Wendell Mitchell, esterno americano classe 1997, nell’ultima stagione al Kormend in Ungheria a 16.7 punti, 3.5 rimbalzi e 2.5 assist di media a partita.

Una stagione importante per il nativo di Temple, inserito nel miglior quintetto del campionato terminato al terzo posto, tirando con il 51 per cento da due, 41 per cento da tre e 86 per cento ai liberi. Con il team ungherese ha inoltre partecipato alla fase a gironi della Fiba Europe Cup, 12.2 punti e 3.7 assist di media, e al Qualification Round Bcl in cui ha sfiorato la doppia doppia da 20 punti e 9 rimbalzi nel primo turno del tabellone.

La sua carriera collegiale inizia a Baylor prima di trasferirsi dopo due stagioni a Trinity Valley Community College (20 punti di media e 6.3 assist). Valutato come il secondo atleta junior-collegiale della nazione nell’annata 2018, completa il percorso a Texas A&M dal 2018 al 2020 sempre in doppia cifra realizzativa.

La prima annata da rookie, stagione 2021/22, la vive in Kosovo al Prishtina, a 14.4 punti, 5.3 rimbalzi e 3.5 assist di media in 21 partite disputate, trascinando il team alla finale di coppa Superliga. In Balkan League ha prodotto 12.8 punti, 3.3 rimbalzi, 2.5 assist e 2.1 recuperi a match.

Il commento del direttore sportivo Leo De Rycke: “Costruire una squadra richiede la presenza di giocatori che si adattino alla filosofia dell’allenatore. Wendell è un giocatore che si adatta perfettamente al profilo di cui coach Corbani ha bisogno nella posizione di combo-guard. Viene da un importante programma universitario e, dopo un'ottima stagione da rookie in Kosovo, si è confermato lo scorso anno in Ungheria accumulando esperienza in Fiba Europe Cup. Un giocatore che conquisterà rapidamente il cuore dei nostri tifosi”.