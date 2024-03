Soavegel match sponsor di Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari

BRINDISI - Soavegel sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e il Banco di Sardegna Sassari, in programma sabato 30 marzo alle ore 20:00 al PalaPentassuglia.

L’importante sfida salvezza sarà caratterizzata interamente dal marchio del partner Nbb, Gold Sponsor biancoazzurro e fiore all’occhiello del territorio pugliese rappresentando una delle realtà più all’avanguardia nel settore del frozen food.

Nel corso degli anni l’azienda, che ha sede a Francavilla Fontana, ha saputo percepire ed anticipare i cambiamenti di mercato e grazie ad un’attenta e professionale gestione aziendale è riuscita a far conoscere ed apprezzare il marchio Soavegel in campo nazionale ed internazionale. Ancora oggi, tutta la famiglia Bianco è impegnata nella gestione dell’intero stabilimento produttivo, ottenendo dei risultati sempre più entusiasmanti grazie alla lunga esperienza di gestione diretta e alla forte vocazione imprenditoriale.

A partire dalle ore 18:30, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il partner proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di grande passione e calore. La partita sarà visibile in diretta dalle ore 20:00 su Dazn e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Biglietti in vendita al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport.

Soavegel, come da tradizione, omaggerà donne e bambini del PalaPentassuglia con le uova di pasqua personalizzate in vista dell'imminente festività e ricorrenza nel giorno del Sabato Santo.

