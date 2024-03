Volley under 14: l’Asd Brindisi approda alle final four territoriali

BRINDISI - Con una grande prova di forza, le ragazze "terribili" dell'under 14 della Brindisi Volley vincono il sentissimo derby contro il Casale Volley per 3:0 (21:25; 2:25; 21:25) giocando una partita al limite della perfezione. Le atlete allenate da coach Gisela Scialacomo e dall'assistente Barbara Gomes staccano così il pass per le Final four territoriali di Brindisi -Lecce, raggiungendo per la stessa società del presidente Fabiana Taurisano un risultato molto prestigioso.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui