L'Asd Brindisi chiude al secondo posto la fase territoriale e approda alle finali regionali

Si dice spesso che il secondo è il primo degli ultimi, ma anche la piazza d’onore non può certo essere motivo di rammarico per l’ASD Brindisi Volley, la cui formazione Under 16 è uscita sconfitta ieri sera nella Finale Territoriale contro il Cutrofiano Volley, dopo essersi imposta in semifinale sul Casale Volley, per 3-1. È stata una partita purtroppo a senso unico, però non mancano gli spunti positivi e l’ottimismo per il futuro per la squadra brindisina, che si è comunque qualificata per le finali regionali. Ne è un chiaro esempio il post social che la stessa società e coach Ida Taurisano hanno condiviso poco dopo il match del PalaCesari.

Ecco cosa si può leggere: “Con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo importante per l’Asd Brindisi Volley, vedendo il livello del Cutrofiano Volley abbiamo da lavorare tanto, tantissimo! Terremo alto il nome della nostra città, Brindisi, che dovrebbe aiutare la nostra realtà che con i propri mezzi va avanti, ma che ha bisogno di sostegno umano, morale ed economico per fare un salto di qualità degno del nome che portiamo sul petto. Un grazie a tutte le aziende che ci aiutano a dare opportunità uniche a tutte le nostre cerbiatte. Adesso testa alle Fasi Regionali con Brindisi presente”.